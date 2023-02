Premium Het beste van De Telegraaf

Van Nistelrooy tevreden met performance in return PSV likt wonden na mislukte remontada: ’Goal te laat voor slotoffensief’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Xavi Simons schreeuwt het uit van teleurstelling na de uitschakeling door FC Sevilla in de Europa League. Trainer Ruud van Nistelrooy legt troostend een hand op de schouder van de jonge PSV’er. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

EINDHOVEN - Er was vooraf volop gesproken over een remontada van PSV na de weinig perspectiefrijke 3-0 nederlaag in de eerste wedstrijd tegen FC Sevilla, maar een wonder van Eindhoven zat er niet in. PSV won door goals van Luuk de Jong en Fabio Silva weliswaar met 2-0 in de return van het duel in de tussenronde van de Europa League, maar toch kwam een miraculeuze comeback nooit echt binnen handbereik. De eerste goal viel pas in de 77e minuut en de tweede ver in blessuretijd. Dat was te laat om Sevilla nog aan het wankelen te krijgen.