Volleyballers verslaan Canada in Nations League

10:56 uur De volleyballers zijn het laatste vierluik in de groepsfase van de Nations League goed begonnen. De ploeg van bondscoach Roberto Piazzi won in Pasay City op de Filipijnen met 3-1 in sets van Canada. De setstanden waren 25-22 25-22 17-25 en 25-18.

Oranje boekte zijn vijfde zege in het landentoernooi en heeft nog altijd zicht op een plek in de kwartfinales. Donderdag treft Oranje Brazilië en later nog Japan en Slovenië.

Aanvoerder Nimir Abdelaziz was de uitblinker met 24 punten. Gijs Jorna leverde 12 punten en Maarten van Garderen was aanvallend ook op dreef met 11 punten.