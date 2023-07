Zwemster Van Rouwendaal doet na Spelen stap terug

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Jong Spanje en Jong Engeland in EK-finale

22.58 uur: Jong Engeland en Jong Spanje nemen het zaterdag tegen elkaar op in de finale van het Europees kampioenschap. Jong Spanje versloeg woensdagavond in de halve finale in Boekarest in Roemenië Jong Oekraïne met 5-1. Jong Engeland was in de andere halve eindstrijd in Batumi in Georgië met 3-0 te sterk voor de leeftijdsgenoten van Israël.

De voetballers van Spanje kwamen nog wel op achterstand tegen Oekraïne. Na goed terugleggen van Mykhaylo Mudryk schoot Artem Bondarenko de 1-0 binnen. Enkele minuten later bracht Abel Ruiz Spanje op gelijke hoogte. Hij kapte zijn tegenstander uit en schoot raak. Spanje ging met voorsprong de rust in. Oihan Sancet zorgde kort daarop met een laag schot voor de tweede Spaanse treffer.

In de tweede helft liep vijfvoudig Europees kampioen Spanje verder uit. Antonio Blanco zorgde met een goed geplaatst schot na een interceptie voor de 3-1. Invaller Aimar Oroz was nog trefzeker en Sergio Gómez bepaalde de eindstand met een schot in de linkerhoek.

Morgan Gibbs-White zette Engeland dat voor het eerst sinds 2009 weer in de finale staat, kort voor rust op voorsprong. Daarmee maakte de middenvelder zijn gemiste strafschop in de 17e minuut goed. Halverwege de tweede helft verdubbelde Cole Palmer de voorsprong. De treffer leek te worden afgekeurd, maar na het bekijken van de beelden bleek van buitenspel toch geen sprake.

Noni Madueke zat op de reservebank bij Engeland, dat het zaterdag in de finale opneemt tegen Jong Spanje of Jong Oekraïne. De oud-PSV'er verving in de slotfase Gibbs-White. Cameron Archer, een andere invaller, zorgde in de 90e minuut voor de 3-0.

Jong Engeland won het EK twee keer, in 1982 en 1984, toen Spanje werd geklopt. In 2009 was Jong Duitsland in de eindstrijd te sterk. Spanje won vijf keer. De laatste keer in 2019 toen Duitsland werd verslagen. In 2021 strandde Spanje net als Nederland in de halve finale.

Zwemster Van Rouwendaal doet na Spelen stap terug

18.57 uur: Zwemster Sharon van Rouwendaal gaat het na de Olympische Spelen in Parijs rustiger aandoen. De 29-jarige specialiste in het open water vertrekt na de Spelen bij de trainingsgroep in het Duitse Maagdenburg, waar ze sinds 2020 traint.

„Ik wil dan na zestien jaar in het buitenland terug naar Nederland. Ik wil meer tijd doorbrengen met mijn ouders. Het plan is dat ik hier dan ga trainen. Ik ga dat na Parijs bekijken. Ik weet niet hoe lang ik daarna nog doorga”, zei Van Rouwendaal woensdag in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven. Ze verblijft een paar dagen in Nederland voor haar vertrek naar de wereldkampioenschappen in het Japanse Fukuoka, waar ze haar titel op de 10 kilometer verdedigt.

Van Rouwendaal gaat ervan uit dat Parijs haar laatste Spelen zijn. „Ik denk niet dat ik daarna nog vier jaar doorga tot de Spelen in Los Angeles. Ik ben dan 35 jaar. Ik denk dat vier Spelen ook wel genoeg zijn, maar ik moet mij eerst voor Parijs zien te plaatsen.”

De olympisch kampioene van Rio 2016 pakt een ticket voor de Spelen van volgend jaar als ze in Fukuoka op het podium eindigt. Als dat niet lukt, moet ze bij de eerste twaalf eindigen bij de WK in februari in Doha. „Zeker gezien mijn resultaten dit seizoen bij de wereldbekerwedstrijden moet een plek bij de top drie in Japan wel mogelijk zijn, maar het is wel fijn dat ik daarna nog een andere mogelijkheid heb”, aldus Van Rouwendaal.

Haar doel is om bij de wereldtitelstrijd een medaille te halen. Maar ze heeft de afgelopen jaren geleerd dat ze zichzelf niet te veel druk moet opleggen. „Ik heb gemerkt dat als je echt graag goud wil, je te snel fouten gaat maken. Het is belangrijk om bij jezelf te blijven tijdens de race.” Ze voelt zich inmiddels een ’echte’ openwaterzwemster. Toen ze in Rio goud won, lag haar focus nog op wedstrijden op de langebaan en moest ze wennen aan het geduw en getrek naast haar. „In Rio ben ik maar gewoon gegaan. Ik had geen verstand van open water. Nu weet ik hoe het spelletje werkt. Ik laat mezelf niet meer gek maken.”

In Duitsland wordt ze de ’grandma’ van de groep genoemd. Na het zware trainingsregime onder haar vorige coach, de excentrieke Fransman Philippe Lucas, is ze in Maagdenburg op haar plek. „Ik heb nu nog de motivatie om er alles voor te geven. We zullen zien hoe lang dat nog duurt. Nu telt voor mij iedere race nog.”

KNVB heeft vijf speelsteden voor WK voetbal voor vrouwen in 2027

18.00 uur: Als Nederland in 2027 samen met Duitsland en België het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen mag organiseren, zijn de wedstrijden in vijf verschillende stadions in het land. Naast de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, De Kuip in Rotterdam en het Philips-stadion in Eindhoven hebben ook Enschede (Grolsch Veste) en Heerenveen (Abe Lenstra-stadion) zich aangemeld als speelstad.

Duitsland heeft met Dortmund, Duisburg, Düsseldorf en Keulen vier speelsteden. België maakt de keuze voor de stadions op een later moment.

De FIFA wijst het WK 2027 in mei toe. Nederland, Duitsland en België hebben concurrentie van drie partijen. Brazilië, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten en Mexico (gezamenlijk) willen het toernooi ook organiseren.

„Nadat Nederland in 2017 het EK had gewonnen, kreeg het vrouwenvoetbal in ons land een enorme impuls: meer belangstelling van het grote publiek, meer professionele ondersteuning en een jaarlijkse toename van het aantal vrouwelijke voetballers”, zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB. „Door tien jaar later het WK te organiseren, willen we opnieuw een stap zetten voor het vrouwenvoetbal. De afgelopen tijd merkten we steeds meer dat deze wens breed wordt gedragen. Niet alleen ook door onze collega’s in België en Duitsland, maar in eigen land is er ook veel enthousiasme bij de overheid, politiek, steden, de stadions en de vele voetballiefhebbers.”

Titelverdediger Napoli begint nieuwe seizoen tegen Frosinone

15.58 uur: Titelverdediger Napoli begint het nieuwe voetbalseizoen in de Serie A met een uitwedstrijd tegen het gepromoveerde Frosinone. Dat heeft de Italiaanse voetbalbond woensdag gemeld. Het duel is in het weekeinde van 19 en 20 augustus.

Napoli staat komend seizoen onder leiding van Rudi Garcia. De trainer is de opvolger van Luciano Spalletti. Frosinone keert na 2019 terug op het hoogste niveau.

Internazionale, verliezend finalist in de Champions League, speelt de eerste wedstrijd tegen Monza. Op de vierde speeldag is al de derby tussen Inter en AC Milan.

Volleyballers verslaan Canada in Nations League

10:56 uur De volleyballers zijn het laatste vierluik in de groepsfase van de Nations League goed begonnen. De ploeg van bondscoach Roberto Piazzi won in Pasay City op de Filipijnen met 3-1 in sets van Canada. De setstanden waren 25-22 25-22 17-25 en 25-18.

Oranje boekte zijn vijfde zege in het landentoernooi en heeft nog altijd zicht op een plek in de kwartfinales. Donderdag treft Oranje Brazilië en later nog Japan en Slovenië.

Aanvoerder Nimir Abdelaziz was de uitblinker met 24 punten. Gijs Jorna leverde 12 punten en Maarten van Garderen was aanvallend ook op dreef met 11 punten.