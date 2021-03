Live Eredivisie: Berghuis schiet Feyenoord op voorsprong tegen PSV

De Rotterdammers moeten eigenlijk winnen om zicht te houden op directe plaatsing voor Europees voetbal. PSV zal op zijn beurt de druk op Ajax willen opvoeren. De koploper komt om 16.45 uur in actie bij PEC Zwolle.

PSV begint om 14.30 uur in het Philips-stadion met een voorsprong van 8 punten op Feyenoord. Rotterdammers. Beide ploegen stonden op de laatste dag van januari in De Kuip ook al tegenover elkaar. Het elftal van trainer Dick Advocaat toonde zich toen bijzonder effectief en won met 3-1. Dat was de laatste nederlaag van PSV in de competitie.

De wedstrijd staat onder leiding van Bas Nijhuis. De scheidsrechter kwam dit seizoen twee keer in aanvaring met Schmidt.

Overigens is er om 14.30 uur naast PSV - Feyenoord nog een mooi duel: nummer 7 FC Utrecht ontvangt nummer 4 Vitesse.

Eerder op de zondag verloor VVV-Venlo het derde competitieduel op rij. Op eigen veld werden de Limburgers met 1-3 overklast door Fortuna Sittard, waardoor VVV de degradatiestreep steeds meer ziet naderen.

Lisandro Semedo viert zijn treffer met Sebastian Polter. Ⓒ BSR Agency

Zaterdag was het vooral de beurt aan de laagvliegers in de Eredivisie. Daarvan deden Willem II en Sparta Rotterdam de beste zaken.

De Tilburgers wonnen met 3-1 van SC Heerenveen en staan nog maar een punt achter op VVV-Venlo, dat zondag tegen Fortuna Sittard speelt. ADO Den Haag verloor thuis van Heracles Almelo (1-2), terwijl FC Emmen een punt meenam (1-1) bij FC Groningen. Sparta speelde zich bijna veilig, door met 2-0 van RKC Waalwijk te winnen.

Spartaan Bart Vriends belaagt RKC’er Finn Stokkers. Ⓒ ANP

AZ herstelde zich van de uitglijder bij Vitesse van vorige week. De Alkmaarders versloegen FC Twente met 4-1 en hijgen nummer 2 PSV in de nek.

Uitslagen en programma

Zaterdag:

Willem II - SC Heerenveen 3-1

ADO Den Haag - Heracles Almelo 1-2

AZ - FC Twente 4-1

FC Groningen - FC Emmen 1-1

Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk 2-0

Zondag:

12.15 uur: VVV-Venlo - Fortuna Sittard 1-3

14.30 uur: PSV - Feyenoord

14.30 uur: FC Utrecht - Vitesse

16.45 uur: PEC Zwolle - Ajax