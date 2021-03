Live Eredivisie: Slapstick bij AZ-FC Twente: drie eigen doelpunten

Bekijk hier de standen en statistieken van alle Eredivisie-wedstrijden

Maar voordat dat allemaal in gang schiet, rolt eerst zaterdag nog de bal in deze Eredivisie-speelronde. ADO Den Haag en Heracles Almelo trappen om 18.45 uur in het Cars Jeans Stadion af.

Om 20.00 uur gaan er ook nog twee wedstrijden van start met FC Groningen - FC Emmen en AZ - FC Twente. Bij de Alkmaarders is er een basispaats voor Tijjani Reijnders, die de nog steeds afwezige Fredrik Midtsjø vervangt, Timo Letschert speelt omdat Pantelis Hatzidiakos geblesseerd is. De basisformatie van FC Twente telt geen verrassingen.

Een uur later komt het toetje van de zaterdagavond voorbij met Sparta - RKC Waalwijk. Eerder op de zaterdag won Willem II in eigen huis verrassend van SC Heerenveen met 3-1.

Topper op zondag

De zondag start in Limburg met de derby tussen VVV-Venlo en Fortuna Sittard. Maar het meest aantrekkelijke potje - op voorhand - volgt daarna met PSV - Feyenoord. De Rotterdammers moeten eigenlijk winnen om zicht te houden op directe plaatsing voor Europees voetbal. PSV zal op zijn beurt de druk op Ajax willen opvoeren. De koploper komt om 16.45 uur in actie bij PEC Zwolle.

Overigens is er om 14.30 uur naast PSV - Feyenoord nog een mooi duel: nummer 7 FC Utrecht ontvangt nummer 4 Vitesse.

Programma

Zaterdag:

Willem II - SC Heerenveen 3-1

18.45 uur: ADO Den Haag - Heracles Almelo

20.00 uur: AZ - FC Twente

20.00 uur: FC Groningen - FC Emmen

21.00 uur: Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk

Zondag:

12.15 uur: VVV-Venlo - Fortuna Sittard

14.30 uur: PSV - Feyenoord

14.30 uur: FC Utrecht - Vitesse

16.45 uur: PEC Zwolle - Ajax