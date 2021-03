Statistieken Eredivisie: Ajax loopt verder weg bij PSV, Vitesse blijft meedoen in strijd om de derde plaats

De spelers van Ajax vieren de openingsgoal tegen PEC. Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

ROTTERDAM - De 26e speelronde in de Eredivisie stond in het teken van de topper tussen PSV en Feyenoord. De Rotterdammers moesten winnen om zicht te houden op directe plaatsing voor Europees voetbal. Het duel in Eindhoven eindigde echter onbeslist: 1-1.