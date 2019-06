Column: Innovatie en toppers bij FBK Games

De Fanny Blankers Koen Games in Hengelo hebben van de IAAF een speciale innovatie-status gekregen. Waarbij de IAAF nog maar eens refereerde aan Fanny Blankers Koen zelf als de atlete die baanbrekend was in de vorige eeuw. We mogen in Hengelo dus wat ’dingetjes uitproberen’ die de atletiek op een andere manier presenteren zonder dat de IAAF boos wordt. Vorig jaar begonnen we daarom met het Wavelight, lampjes rond de baan die laten zien hoe de tijden van lopers zich verhouden tot bijvoorbeeld nationale- of internationale records en die zo ook het publiek beter informeren.

Aanstaande zondag, bij de 38e editie alweer van de FBK games, gaan we wat stapjes verder en dat belooft echt superleuk te worden. Eén van onze Nederlandse atletiektoppers, Lisanne de Witte, neemt het over 300 meter op tegen de sonarauto RED shift van het Solar team Twente die in 2018 in zijn klasse Europees kampioen werd. Dus in een deels ’gewoon’ atletiekprogramma brengen we een nieuw element waarbij mens en machine elkaar tegenkomen. En dan het verspringen. Daar gaan we twee bijzondere dingen doen waar de hele atletiekwereld reikhalzend naar uitkijkt.

Na de eerste drie sprongen gaan we jump offs organiseren voor de beste acht atleten. In vier duels nemen twee atleten het tegen elkaar op waarin het er alleen om gaat dat de directe tegenstander verslagen wordt om door te gaan naar de volgende ronde. Waarbij uiteindelijk in de finale twee atleten in een duel gaan bepalen wie de winnaar van de wedstrijd is. Deze opzet heeft een heel andere dynamiek voor de atleten waarbij ze geen enkel moment kunnen verslappen en bevat in tegenstelling tot de traditionele opzet een echte climax. Spannender en leuker voor het publiek, verwachten we.

En dan hebben we bij het verspringen nog Ignisious Gaisah, voormalig wereldkampioen indoor verspringen, die trekt een soort strakke jumpsuit vol sensoren aan, die hun data tijdens zijn aanloop, afzet en sprong doorgeven aan computers die één en ander op een groot scherm in het FBK Stadion laten zien, voorzien van deskundig commentaar van een analist.

Het belooft een geweldige atletiekmiddag te worden zondag omdat, naast al deze innovaties natuurlijk ook heel wat wereldtoppers acte de présence geven in Hengelo. Naast onze eigen nationale toppers natuurlijk.