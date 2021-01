Cristiano Ronaldo waarschuwt tegenstanders na winnen Supercup: ’Juventus is terug!’

In de Serie A zit de klad er een beetje in bij Juventus. Na negen landstitels op een rij staat Juventus momenteel, op bijna de helft van de competitie, vijfde. De achterstand op koploper AC Milan bedraagt maar liefst tien punten, al heeft de Bianconeri nog wel een wedstrijd tegoed.

Ronaldo heeft er na de overwinning op Napoli alle vertrouwen in dat er nog van alles mogelijk is. „We zijn terug! Dit is het Juventus waar we van houden, dit is het team waar we in geloven en dit is de spirit die gaat leiden tot meer belangrijke overwinningen.”

De landstitel heeft de aanvaller nog zeker niet uit zijn hoofd gezet. „Milan en Inter zijn erg sterk, maar ik denk dat wij hebben wat er nodig is om kampioen te worden”, vertelde hij in gesprek met RAI Sport. „Het wordt erg moeilijk, maar de Scudetto is zeker nog een mogelijkheid.”

Hoewel Ronaldo in oktober ruim een week moest toekijken vanwege een coronabesmetting heeft hij dit seizoen toch alweer twintig wedstrijden en twintig doelpunten achter zijn naam staan. Met vijftien treffers is hij bovendien topscorer in de Serie A.

Bekijk ook: Ronaldo en Morata bezorgen Juventus Italiaanse Super Cup

Matthijs de Ligt was woensdag niet fit genoeg om mee te doen bij Juventus. Napoli speelde onder meer met oud-PSV’er Hirving Lozano. Dries Mertens, ook met een verleden in Eindhoven, viel in.