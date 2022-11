’Van Gaal neemt Frimpong en Simons mee naar WK’

De verdediger van Bayer Leverkusen en middenvelder van PSV zaten (vooralsnog) niet in het belrondje van bondscoach Louis van Gaal, die – zoals in een e-mail aan de spelers aangekondigd – in de vroege ochtend de afvallers uit de voorselectie het slechte nieuws zou brengen.

Cillessen

De grootste schok was er voor Jasper Cillessen, die tot zijn verbijstering hoorde dat hij net als voor EURO 2020 op het laatste moment is gepasseerd. Bronnen bij NEC bevestigen de berichtgeving daarover van De Gelderlander.

Brian Brobbey Ⓒ Pro Shots

Maar ook Brian Brobbey, Guus Til, Ryan Gravenberch, Sven Botman, Micky van de Ven, Devyne Rensch en Mitchel Bakker kunnen na komend weekeinde hun koffer pakken voor een korte vakantie in plaats van voor het eindtoernooi in Qatar. Op de rechtsbackplaats geeft Van Gaal de voorkeur aan Frimpong boven Rensch, die daarmee lijkt te worden gestraft voor het slechte spel van Ajax en de geringe speeltijd van de afgelopen weken. Davy Klaassen is wel geselecteerd.