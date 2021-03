Feyenoord gaat niet verder met Botteghin, Van Beek en Nieuwkoop

Zo heeft Feyenoord de aflopende contracten van onder meer Sven van Beek, Eric Botteghin en Bart Nieuwkoop formeel opgezegd. Het trio is al jarenlang een vast gezicht in de Rotterdamse selectie, hoewel Van Beek dit seizoen en Nieuwkoop vorig seizoen aan Willem II is verhuurd. Ook doelman Ramon ten Hove en verdediger George Johnston zijn na de zomer in principe niet terug te zien in Rotterdam.

De formele opzegging of afzien van het lichten van de optie betekent niet altijd het einde van de samenwerking. De clubs kunnen op een later moment nog met de spelers in gesprek over een nieuwe verbintenis voor komend seizoen.

PEC Zwolle

Ook PEC Zwolle krijgt een hoop nieuwe gezichten in het nieuwe seizoen. De club gaat niet verder met onder meer doelman Xavier Mous, Thomas Lam, Jesper Drost, Virgil Misidjan, Mike van Duinen en Reza Ghoochannejhad. Spelers die wat minder spelen, zoals Nigel Bertrams, Clint Leemans en Marc-Olivier Doue worden ook niet langer vastgelegd.

Met aanvoerder Bram van Polen is de club nog in gesprek, en dat geldt ook voor de jonge middenvelder Thomas van den Belt. De optie in het aflopende contract van doelman Mike Hauptmeijer is wel gelicht. Met Manchester City-huurling Slobodan Tedic hoopt PEC tot een nieuwe (huur)overeenkomst te komen.