1450 Feyenoordfans welkom bij uitwedstrijd Partizan Belgrado

De reis naar de Servische hoofdstad dreigt voor de supporters een kostbare onderneming te worden. De prijzen van een ticket voor een rechtstreekse vlucht zijn opgelopen tot ruim 750 euro. De supportersvereniging van Feyenoord organiseert bij voldoende animo een vlucht op de ochtend van de wedstrijd voor 400 euro per persoon.

Het officiële Nederlandse reisadvies voor Servië is geel. Dat betekent dat er inreisbeperkingen zijn voor reizigers vanwege het coronavirus. Mensen met een bewijs van vaccinatie, boosterprik of een geldige negatieve PCR-test mogen het land in.

Niet zonder problemen

De wedstrijd in de achtste finales van het toernooi begint om 18.45 uur in het Stadion Partizana. Een week later, op 17 maart is de return om 21.00 uur in De Kuip.

Bij eerdere uitwedstrijden dit seizoen waren duizenden supporters van Feyenoord aanwezig. Zo steunden bij de uitwedstrijd tegen Union Berlin ruim 5000 fans hun club. Die wedstrijd verliep niet zonder problemen. Hoewel de Berlijnse politie sprak van een redelijk rustig verloop, werden in de dagen rond de wedstrijd 321 mensen, onder wie een onbekend aantal Nederlanders aangehouden. In de uitwedstrijd tegen Slavia Praag waren 3000 fans aanwezig en verliep het over het algemeen vrij kalm.