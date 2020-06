Manchester City in speciale ’coronashirts’ tegen Arsenal

Het is een initiatief van de eigenaar van de topclub, houdstermaatschappij City Football Group (CFG).

„Burgers doneren voor herstel”, staat er op de tricots van de titelverdediger in de Engelse competitie. De ruimte is kosteloos beschikbaar gesteld door de gebruikelijke shirtsponsor Etihad Airways.

CFG, dat naast City nog acht andere clubs verdeeld over de wereld in bezit heeft, geeft het fonds een vliegende start door meteen ongeveer een miljoen euro ter beschikking te stellen.

Het geld is niet alleen bedoeld voor Groot-Brittannië, maar voor de bestrijding van de ziekte Covid-19 wereldwijd. CFG zal steeds een project starten in de omgeving van één van de clubs die het in eigendom heeft.

De Premier League wordt woensdag hervat met twee inhaalwedstrijden, met verder Aston Villa - Sheffield United. Als nummer twee heeft City een achterstand van 25 punten op koploper Liverpool.