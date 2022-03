Chelsea in Champions League tegen Real Madrid, Benfica loot Liverpool

In de halve finales neemt de winnaar van dit tweeluik het op tegen Atlético Madrid of Manchester City, de koploper van de Premier League en verliezend finalist van vorig jaar. Real Madrid schakelde in de achtste finales Paris Saint-Germain uit, met dank aan drie doelpunten van Karim Benzema in de return (3-1).

De heenwedstrijden in de kwartfinales zijn op 5 en 6 april, de returns een week later.

Virgil van Dijk neemt het met Liverpool op tegen Benfica, dat Ajax deze week uitschakelde in de achtste finales. Als de Portugezen ook de nummer 2 van Engeland weten te verslaan, spelen ze in de halve finales tegen de winnaar van het tweeluik tussen Villarreal en Bayern München. De Spanjaarden, waar de Nederlandse aanvaller Arnaut Danjuma speelt, bereikten de kwartfinales door de winst op Juventus.

De finale vindt op 28 mei plaats in Parijs. In eerste instantie zou Sint-Petersburg de eindstrijd van de Champions League huisvesten, maar de Europese bond UEFA besloot de wedstrijd te verplaatsen vanwege de Russische inval in Oekraïne. Vorig jaar won Chelsea de finale met 1-0 van Manchester City.

De volledige kwartfinales:

Chelsea-Real Madrid

Manchester City-Atletico Madrid

Villarreal-Bayern Munchen

Benfica-Liverpool