Pep Guardiola kan na twaalf jaar zijn CL-vloek doorbreken

Felicitaties voor City-trainer Pep Guardiola na het behalen van de finale van de Champions League. Ⓒ Pro Shots

MANCHESTER - Op het moment dat Pep Guardiola in zijn eerste drie seizoenen als hoofdtrainer tweemaal de Champions League wist te winnen met Barcelona, leek de Catalaan op weg naar een ongelofelijke verzameling Cups met de Grote Oren. Maar in de elf daarop volgende seizoenen kwam er geen Champions League-winst meer bij, hoewel Guardiola bij Bayern München en Manchester City met de grootste budgetten en vedetten ter wereld werkte. Twaalf jaar na zijn laatste gewonnen Champions League-finale moet het er op 10 juni in Istanbul weer van komen. Na de indrukwekkende 4-0 zege in de return van de halve finale tegen Real Madrid zijn de Engelsen de grote favoriet voor de finale tegen Internazionale.