Kira Toussaint en veel andere Nederlanders naar halve finale op EK kortebaan

De Russin Maria Kameneva was de enige andere zwemster die ook onder de 57 seconden wist te duiken, zij kwam tot 56,76.

Maaike de Waard werd achter Kameneva tweede in die race en verzekerde zich ook van een plek in de halve eindstrijd. De Waard kwam tot 57,82.

Nog meer halvefinaleplaatsen

Op de 200 meter vrije slag plaatsten Stan Pijnenburg en Luc Kroon zich overtuigend voor de halve finales. Pijnenberg zette met 1.42,91 de tweede tijd neer, Kroon zwom met 1.43,33 de vijfde tijd. Maarten Brzoskowski werd met 1.43,32 tweede in zijn serie en zevende overall, maar omdat er per land slechts twee zwemmers naar de halve finales mogen, werd Brzoskowski uitgeschakeld. Tim Hoogerwerf (1.45,33) werd zeventiende.

Jesse Puts en Thom de Boer verzekerden zich van een plek in de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Puts werd met 22,60 zesde in de series, De Boer elfde in 22,79. Kenzo Simons en Thomas Verhoeven redden het niet.

Tessa Giele drong door tot de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Ze zwom met 58,01 de zevende tijd. Silke Holkenborg werd uitgeschakeld in de series van de 200 meter wisselslag.