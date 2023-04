Zverev beslist marathonparij in Madrid pas in de nacht

Om 01.22 uur benutte Zverev zijn eerste wedstrijdpunt. De late tijden waarop tenniswedstrijden eindigen, zijn al langer punt van discussie. Vorig jaar uitte Zverev op hetzelfde toernooi nog zijn ongenoegen over de planning van de ATP.

„Iets wat ik moet zeggen, is dat de ATP verschrikkelijk werk heeft afgeleverd”, liet de Duitser een jaar geleden optekenen. „Twee dagen geleden ging ik om 04.00 uur of 04.30 uur naar bed en gisteren was het 05.20 uur. Voor een normaal iemand die naar bed gaat om 04.00 uur en 05.00 uur is het al moeilijk om wakker te blijven. En ik moet dan in de finale spelen tegen Carlos Alcaraz, op dit moment de beste speler ter wereld. Ik had geen coördinatie in mijn service en ook niet in mijn slagen. Ik miste twee super makkelijke ballen, maar dat komt doordat alles bewoog in mijn ogen.”

In februari van vorig jaar was Zverev in het Mexicaanse Acapulco pas rond 05.00 uur klaar. Een dag later werd hij gediskwalificeerd omdat hij zich had misdragen in een dubbelwedstrijd.

Zverev won het toernooi van Madrid twee keer, in 2018 en 2021. Vorig jaar was hij in de finale kansloos tegen Alcaraz (6-3 6-1).