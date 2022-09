Go Ahead verslaat Emmen en draagt rode lantaarn over

Door onze Telesportredactie

Go Ahead viert de 1-0. Ⓒ Pro Shots

Go Ahead Eagles heeft zondagmiddag haar tweede seizoenszege op rij geboekt. Tegen FC Emmen was Oliver Edvardsen met twee treffers de grote man bij de Deventenaren. Go Ahead draagt met de zege de rode lantaarn op de ranglijst over aan de bezoekers uit Emmen: 2-0.