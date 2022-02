Meedogenloze Kramer is klaar: ’Ook op mij wordt niet gewacht’

Olympische Spelen

VIDEO Nieuw-Zeelanders vieren olympisch goud met haka in de sneeuw

Freestyleskiër Nico Porteous veroverde zaterdag goud in de halfpipecompetitie. De Nieuw-Zeelander ging met de zege aan de haal dankzij zijn eerste run in de finale, die een score van 93.00 kreeg. Dat volstond voor de 20-jarige Porteous, in 2018 in Pyeongchang nog goed voor het brons, voor de eindwin...