Coach Jac Orie weet zeker dat schaatsgrootheid gemist gaat worden Meedogenloze Sven Kramer is klaar: ’Er wordt op niemand gewacht, ook op mij niet’

Sven Kramer: ,,Ik ben heel trots op de carrière die ik heb gehad."

PEKING - Sven Kramer is nooit een man van vals sentiment geweest, en dat is niet anders na zijn allerlaatste rit als schaatser. De Olympische Spelen van Peking verliepen voor hem niet zoals gehoopt, maar de Nederlandse sportlegende neemt met opgeheven hoofd afscheid. „De Sven van 18 jaar zou de boel hier waarschijnlijk wel even hebben verbouwd, maar de Sven van 35 jaar denkt: maandag op het vliegtuig terug naar huis”, zegt hij grijnzend. „Ik ben heel trots op de carrière die ik heb gehad.”