Voormalig winnaar marathon van Amsterdam voorlopig geschorst

Dat zou een gevolg kunnen zijn van het gebruik van verboden middelen. De 27-jarige atleet won in 2016 de marathon van Amsterdam met een tijd van 2.05.21. Een jaar later zegevierde hij in Londen in 2.05.48.

Wanjiru is dit jaar de derde Keniaanse topatleet die in een dopingzaak verwikkeld is geraakt. Eerder werden Wilson Kipsang en Alfred Kipketer door AIU aangepakt.