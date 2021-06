Oranje begint EK zonder Matthijs de Ligt

De 21-jarige verdediger van Juventus heeft te veel last van zijn lies om in actie te komen in de Johan Cruijff ArenA. Al gaat het eigenlijk vrij goed met De Ligt „Het duel komt iets te vroeg. We willen geen risico nemen. We hebben nog twee groepswedstrijden. Als het heel spannend was geweest, had hij wel kunnen spelen. Hij zit er heel dicht tegenaan.”

De Boer bevestigde ook dat Maarten Stekelenburg onder de lat staat. „Het is een moeilijke keuze geweest ”, zei bondscoach De Boer op zijn laatste persconferentie voor de eerste wedstrijd van Oranje zondag op het EK tegen Oekraïne. „Alle respect voor Tim, maar ik heb voor Maarten gekozen.”

De Boer liet ook weten dat Oranje in het veelbesproken 5-3-2 systeem in actie komt. „Daar beginnen we mee”, liet de bondscoach weten. Tegen Schotland (2-2) en Georgië (3-0 zege) speelde Oranje ook grotendeels 5-3-2.

Oranje op zoek naar eerste EK-zege sinds 2008

Het Nederlands elftal hoopt zondag voor het eerst sinds jaren weer een wedstrijd op een EK te winnen. De laatste zege dateert van dertien jaar geleden. Op 17 juni 2008 versloeg Oranje, dat toen onder leiding stond van bondscoach Marco van Basten, Roemenië in de groepsfase met 2-0.

Op het EK van 2012 (met Bert van Marwijk als bondscoach) verloor Nederland, dat twee jaar eerder de WK-finale had bereikt, alle groepsduels.

Frank de Boer op weg naar een trainingssessie met het Nederlands elftal. Ⓒ AFP

Nederland wist zich vervolgens, onder leiding van eerst Guus Hiddink en daarna Danny Blind, niet te kwalificeren voor het EK van 2016. Ronald Koeman lukte het daarna wel Oranje naar het EK van 2020 te leiden.