De crisis van Ajax: het juichen verleerd en de opstelling is een tombola

Edson Alvarez, Donny van de Beek en Dusan Tadic balen na de nieuwe dreun die Ajax krijgt bij FC Utrecht. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Ajax is in ruim drie maanden tijd van de voetbalhemel in de voetbalhel terechtgekomen. De cijfers vertellen alles over de diepe crisis waarin de Amsterdammers nu zitten. Opvallend is dat Erik ten Hag in de laatste achttien officiële duels meer nederlagen incasseerde (acht) dan Jaap Stam in alle achttien wedstrijden die hij bij Feyenoord op de bank zat (vijf).