Nederlandse verdediger met treble op zak nu in exclusief gezelschap IJzersterke Nathan Aké getuige van doldwaze taferelen bij CL-winnaar Manchester City

Nathan Aké en zijn vriendin Kaylee Ramman na afloop van de gewonnen Champions League-finale. Ramman draagt de winnaarsmedaille van Aké. Ⓒ Getty Images

ISTANBUL - Net buiten de kleedkamer is Nathan Aké, die in geuren en kleuren vertelt over het winnen van de Champions League-finale met Manchester City, opeens even nauwelijks te verstaan. Achter hem komt zijn ploeggenoot Jack Grealish voorbij met een gettoblaster op zijn nek die nu al op het hoogste volume staat en de hele spelersbus van City zo laat stampen en swingen.