Olympisch nieuws: 458 coronabesmettingen gelinkt aan Olympische Spelen

Tokio meldt 458 aan Spelen gerelateerde coronabesmettingen

8.23 uur: Tokio heeft na de sluiting van de Olympische Spelen 458 aan het sportevenement gerelateerde besmettingen met het coronavirus gemeld. Zondag kwamen er nog eens 28 bij. De besmettingen zijn sinds 1 juli bijgehouden.

Ook enkele leden van TeamNL testten de afgelopen weken positief in Tokio. Candy Jacobs, Reshmie Oogink, Finn Florijn, Jean-Julien Rojer, roeicoach Josy Verdonkschot en een anoniem lid van de roeistaf moesten in quarantaine.

Afgelopen donderdag kondigde Japan strengere maatregelen aan om het aantal besmettingen in het land tegen te gaan. Zo werd de noodtoestand, die in Tokio al gold, naar acht andere regio's uitgebreid na een snelle stijging van het aantal coronabesmettingen tijdens de Olympische Spelen.

De Olympische Spelen werden zondag beëindigd. Op 24 augustus gaan de Paralympische Spelen in Tokio van start

Olympische Spelen klaar, Tokio draagt organisatie over aan Parijs

15.17 uur: De Olympische Spelen in Tokio zijn voorbij. Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, sloot het ruim twee weken durende evenement zondagavond af met een toespraak en gaf de organisatie over aan Parijs. Daar zijn in 2024 de volgende Olympische Zomerspelen.

"Dank je wel, Tokio. Dank je wel, Japan", sprak de Duitser, die onder anderen werd omringd door Sifan Hassan. De Nederlandse atlete, die bij de Spelen twee keer goud en één keer brons won, vertegenwoordigde Europa op het podium waar Bach sprak tijdens de sluitingsceremonie. Ook alle andere werelddelen werden vertegenwoordigd door een olympische atleet.

Bach stond, net als zestien dagen eerder, stil bij het belang van solidariteit en eenheid. "We hebben het gedaan, met zijn allen. Ik verklaar de Spelen voor gesloten", aldus Bach, die met het IOC het voorbije jaar de nodige kritiek kreeg voor het door laten gaan van het evenement. Veel mensen, vooral in het organiserende Japan, vonden dat vanwege de coronapandemie niet verantwoord.

Ook bij slotceremonie Olympische Spelen klein protest bij stadion

13.52 uur: Een groep boze Japanners heeft rond de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen geprotesteerd. Een groepje van zo'n 50 vreedzame demonstranten kwam dicht in de buurt van het Olympisch Stadion. Ze hadden borden bij zich met daarop de tekst 'No Olympics'. De activisten vonden dat de Spelen vanwege de coronapandemie niet door hadden mogen gaan. Zestien dagen eerder, bij de openingsceremonie, was er ook protest tegen het evenement dat vanwege de pandemie al met een jaar was uitgesteld.

In de buurt van het stadion is veel politie op de been en een groot gebied rondom het stadion is afgezet. Op de laatste dag van de Spelen mochten alleen degenen die toestemming hadden in de buurt van het stadion komen. Binnen is ook maar plek voor een select gezelschap.

Omdat de meeste sporters Tokio al hebben verlaten, is TeamNL met een kleine afvaardiging in het Olympisch Stadion aanwezig voor de sluitingsceremonie. Sifan Hassan, winnares van het goud op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter, draagt de Nederlandse vlag.

Laatste medaille op Spelen voor Servische waterpoloërs

11.00 uur: Servië heeft het laatste onderdeel bij de Olympische Spelen gewonnen. Dat gebeurde bij het waterpolo voor mannen. Servië versloeg Griekenland in de finale met 13-10.

Dusan Mandic, Nikola Jaksic en Andrija Prlainovic maakten allemaal drie doelpunten voor Servië, dat het toernooi vijf jaar geleden bij de vorige Spelen in Rio de Janeiro ook al won.

Bij de vrouwen ging het goud bij het waterpolo naar de Verenigde Staten.

Franse handbalvrouwen volgen Franse mannen en pakken ook goud

09.58 uur: De Franse handbalsters hebben voor het eerst in de geschiedenis goud gewonnen bij het handbal op de Olympische Spelen. Het Russische team werd zondag in de finale met 30-25 verslagen. Frankrijk was in de kwartfinales verantwoordelijk voor de uitschakeling van Nederland.

Vijf jaar geleden ging de olympische finale ook tussen Frankrijk en Rusland. Destijds ging het goud naar de Russinnen.

Een dag eerder won Frankrijk ook al goud in het mannentoernooi. Dat ging ten koste van Denemarken.

Frankrijk schoof door de gouden plak voor de handbalsters op naar de achtste positie in het medailleklassement, kort achter Nederland maar wel voor Duitsland en Italië. Al deze vier landen behaalden tien keer goud in Tokio. Nederland en Frankrijk behaalden allebei twaalf keer zilver. Nederland deed het op basis van de bronzen plakken net wat beter, veertien om elf.

Atleet Mikhou uit Bahrain in Tokio betrapt op bloeddoping

08.09 uur: De atleet Alsadik Mikhou uit Bahrein is voorlopig geschorst omdat hij een bloedtransfusie heeft ondergaan tijdens de Spelen van Tokio. De 31-jarige atleet leverde volgens het internationale testbureau (ITA) op 2 augustus een positieve staal in. Dat is op de dag voordat hij zijn 1500 meter liep.

Mikhou startte in de series van de 1500 meter, maar wist zich niet te plaatsen voor de halve finales. De atleet heeft het recht een test van de B-staal aan te vragen, laat het testbureau weten.

Amerikaanse basketbalsters winnen voor zevende keer op rij olympisch goud

06.10 uur: De basketbalsters van de Verenigde Staten hebben voor de zevende keer op rij olympisch goud veroverd. De Amerikaanse speelsters waren in de finale te sterk voor gastland Japan, dat voor de eerste keer de finale bij het basketbal had bereikt: 90-75.

In 1992 in Barcelona moesten speelsters uit de VS genoegen nemen met brons na te zijn uitgeschakeld in de halve finales. Sindsdien zijn ze al 55 wedstrijden ongeslagen en vanaf de Spelen van Atlanta 1996 hebben ze steeds het goud gepakt. Sue Bird opende de score voor de VS en die voorsprong raakten de Amerikaanse speelsters nooit kwijt. Brittney Griner was de topscorer met 30 punten.

Voor de 40-jarige Bird en de 39-jarige Diana Taurasi is het de vijfde gouden olympische medaille die ze met de nationale basketbalploeg winnen. Met de zevende titel op rij evenaren ze de succesvolle reeks van de basketballers uit hun land tussen 1936 en 1968. De basketballers van de VS wonnen zaterdag voor de vierde keer op rij het goud.

Canadese baanwielrenster Mitchell wint goud op de sprint

05.20 uur: Baanwielrenster Kelsey Mitchell heeft goud veroverd op het olympische sprinttoernooi. De 27-jarige Canadese versloeg in de finale Olena Starikova uit Oekraïne in twee heats. Het brons ging naar Wai Sze Lee uit Hongkong.

Mitchell bleef in de eerste sprint Starikova makkelijk voor. In de tweede heat probeerde de Oekraïense, die in de achtste finales door Shanne Braspennincx naar de herkansingen was verwezen, de Canadese nog bij te halen, maar ze kwam snelheid te kort.

De Duitse wereldkampioene Emma Hinze kwam er in de strijd om het brons tegen Wai Sze Lee niet meer aan te pas en verloor beide heats.

Braspennincx, winnares van olympisch goud op de keirin, eindigde als zevende in het sprinttoernooi.