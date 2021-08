Olympisch nieuws: Franse handbalvrouwen volgen Franse mannen en pakken ook goud

Franse handbalvrouwen volgen Franse mannen en pakken ook goud

09.58 uur: De Franse handbalsters hebben voor het eerst in de geschiedenis goud gewonnen bij het handbal op de Olympische Spelen. Het Russische team werd zondag in de finale met 30-25 verslagen. Frankrijk was in de kwartfinales verantwoordelijk voor de uitschakeling van Nederland.

Vijf jaar geleden ging de olympische finale ook tussen Frankrijk en Rusland. Destijds ging het goud naar de Russinnen.

Een dag eerder won Frankrijk ook al goud in het mannentoernooi. Dat ging ten koste van Denemarken.

Frankrijk schoof door de gouden plak voor de handbalsters op naar de achtste positie in het medailleklassement, kort achter Nederland maar wel voor Duitsland en Italië. Al deze vier landen behaalden tien keer goud in Tokio. Nederland en Frankrijk behaalden allebei twaalf keer zilver. Nederland deed het op basis van de bronzen plakken net wat beter, veertien om elf.

Atleet Mikhou uit Bahrain in Tokio betrapt op bloeddoping

08.09 uur: De atleet Alsadik Mikhou uit Bahrein is voorlopig geschorst omdat hij een bloedtransfusie heeft ondergaan tijdens de Spelen van Tokio. De 31-jarige atleet leverde volgens het internationale testbureau (ITA) op 2 augustus een positieve staal in. Dat is op de dag voordat hij zijn 1500 meter liep.

Mikhou startte in de series van de 1500 meter, maar wist zich niet te plaatsen voor de halve finales. De atleet heeft het recht een test van de B-staal aan te vragen, laat het testbureau weten.

Amerikaanse basketbalsters winnen voor zevende keer op rij olympisch goud

06.10 uur: De basketbalsters van de Verenigde Staten hebben voor de zevende keer op rij olympisch goud veroverd. De Amerikaanse speelsters waren in de finale te sterk voor gastland Japan, dat voor de eerste keer de finale bij het basketbal had bereikt: 90-75.

In 1992 in Barcelona moesten speelsters uit de VS genoegen nemen met brons na te zijn uitgeschakeld in de halve finales. Sindsdien zijn ze al 55 wedstrijden ongeslagen en vanaf de Spelen van Atlanta 1996 hebben ze steeds het goud gepakt. Sue Bird opende de score voor de VS en die voorsprong raakten de Amerikaanse speelsters nooit kwijt. Brittney Griner was de topscorer met 30 punten.

Voor de 40-jarige Bird en de 39-jarige Diana Taurasi is het de vijfde gouden olympische medaille die ze met de nationale basketbalploeg winnen. Met de zevende titel op rij evenaren ze de succesvolle reeks van de basketballers uit hun land tussen 1936 en 1968. De basketballers van de VS wonnen zaterdag voor de vierde keer op rij het goud.

Canadese baanwielrenster Mitchell wint goud op de sprint

05.20 uur: Baanwielrenster Kelsey Mitchell heeft goud veroverd op het olympische sprinttoernooi. De 27-jarige Canadese versloeg in de finale Olena Starikova uit Oekraïne in twee heats. Het brons ging naar Wai Sze Lee uit Hongkong.

Mitchell bleef in de eerste sprint Starikova makkelijk voor. In de tweede heat probeerde de Oekraïense, die in de achtste finales door Shanne Braspennincx naar de herkansingen was verwezen, de Canadese nog bij te halen, maar ze kwam snelheid te kort.

De Duitse wereldkampioene Emma Hinze kwam er in de strijd om het brons tegen Wai Sze Lee niet meer aan te pas en verloor beide heats.

Braspennincx, winnares van olympisch goud op de keirin, eindigde als zevende in het sprinttoernooi.