KNVB onderzoekt kleding en webshop Makkelie

Arbiters in het hele land kunnen bij Makkelie hun scheidsrechterskleding kopen via de website refshop.nl. De in Europa bekende Makkelie maakt op zijn eigen Instagram-account ook reclame voor de kledinglijn en andere attributen. Hij heeft ingestemd met het onderzoek, omdat hij zelf ook wil weten of hij hiermee niet de regels overtreedt.

Verplichtingen

Makkelie is elitescheidsrechter van de UEFA en beoogd EK2020-arbiter, die steeds belangrijkere wedstrijden in de Champions League krijgt toegwezen. De kleding in de Makkelie-lijn, die de arbiter ook laat bedrukken, is van het merk Macron, terwijl de KNVB al jarenlang verplichtingen heeft ten opzichte van Nike, dat miljoenen betaalt voor de sponsordeal.

Daarnaast is scheidsrechtersponsor ARAG ook nergens terug te vinden op Makkelies kleding. Refshop.nl lijkt zelfs een rechtstreekse concurrent van knvbshop.nl, dat ook outfits voor arbiters (van Nike en mét ARAG) verkoopt.

Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond zegt op de hoogte te zijn van de commerciële activiteiten van Makkelie. „En daar kijken we intern nu even goed naar. Tot die tijd wil en kan ik er niks over zeggen.”

Danny Makkelie prijst zijn producten en accessoires aan Ⓒ Instagram Danny Makkelie