Analyse: Dumoulin dupe van medische miskleun

Tom Dumoulin Ⓒ BSR Agency

Het was een interessante mededeling die Tom Dumoulin op 11 juni in Telesport deed, toen hij meldde dat er op donderdag 6 juni uit voorzorg nog een scan werd gemaakt van zijn linkerknie. „Er werd in die scan nog een stukje metaal ontdekt dat daar waarschijnlijk door de val terecht is gekomen. Daar hoef ik me echter geen zorgen over te maken. Het kraakbeen is het grootste probleem. Daarom moet ik deze Dauphiné vooral proberen uit te rijden”, aldus de hoofdrolspeler.