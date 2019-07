Viviani: ’Dit was mijn hoofddoel dit jaar’

Elia Viviani komt als eerste over de finish. Ⓒ FOTO BSR/SOCCRATES

Hij had al vijf ritzeges op zak in de Giro d’Italia en drie in de Vuelta. „De Tour ontbrak nog, dat was het hoofddoel van me dit jaar”, zei Elia Viviani, die dinsdag in Nancy de vierde etappe van de Ronde van Frankrijk won.