’Ik vraag me af dat de oplossing is voor Oranje’

Premium Autosport

Race-gek Brazilië en Max Verstappen omarmen elkaar

Brengt Max Verstappen na honderdduizenden Amerikanen en Mexicanen nu ook het Braziliaanse volk in vervoering? De WK-leider zal in São Paulo wederom flink worden aangemoedigd. Populair is hij er al jaren en zijn status is alleen nog maar verder gegroeid door zijn successen én familieband.