Matthijs de Ligt balde een vuistje, net als bondscoach Ronald Koeman. Memphis Depay gaf zijn vriend Quincy Promes een zoen. De selectie bedankte na het bereiken van het EK even de meegereisde aanhang, zoals eigenlijk na iedere wedstrijd.

„In de kleedkamer was er meer ontlading”, verklapte Daley Blind. Op het Twitteraccount van het Nederlands elftal werd er wel een foto gepost van een juichende spelersgroep die rijkelijk werd geretweed door de spelers zelf. Frenkie de Jong, Kevin Strootman, Virgil van Dijk, Stefan De Vrij, Daley Blind, Gini Wijnaldum en Nathan Aké lieten zich uit in de trant „We zijn terug”, ’We komen eraan’ of simpelweg ’Geplaatst’.

Memphis Depay die zelf niet meespeelde schreef: ’Oh Heer, Het wordt een hete zomer.’

