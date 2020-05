Engelse politie wil kampioensduel Liverpool op neutraal terrein

Liverpool wacht al 30 jaar op een landstitel. De politie is bang dat fans van de lijstaanvoerder het coronavirus even vergeten als het kampioenschap is veiliggesteld.

Koploper Liverpool heeft een voorsprong van 25 punten op nummer twee Manchester City. Virgil van Dijk, Georginio WIjnaldum en hun ploeggenoten hebben slechts twee overwinningen nodig voor de titel.

De Premier League mag vanaf 17 juni weer worden hervat. De Engelse politie wil ook enkele andere risicoduels op neutraal terrein afwerken. Het gaat om de wedstrijden Manchester City - Liverpool, Manchester City - Newcastle United, Manchester United - Sheffield United, Newcastle United - Liverpool en Everton - Liverpool.