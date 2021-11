Vier op een rij voor Peter Bosz in Europa League

De formatie van de Nederlandse coach won op eigen veld van Sparta Praag: 3-0. Het was de vierde opeenvolgende zege van Lyon in het toernooi.

Halverwege was het nog 0-0. Daarna scoorde Islam Slimani twee keer voor de Franse subtopper. Karl Toko Ekambi zorgde voor 3-0.

Met 12 punten staat Lyon een straatlengte voor op Sparta Praag en Rangers, die beide 4 punten hebben. Brøndby IF sluit de rij met 2 punten.

Sociedad laat in Europa League punten liggen tegen Sturm Graz

Real Sociedad, spelend in dezelfde groep van de Europa League als PSV, is er niet in geslaagd Sturm Graz te verslaan. In San Sebastián bleven de Oostenrijkers overeind: 1-1. PSV speelde gelijk bij Monaco (0-0).

De Oostenrijkers kwamen vlak voor rust zelfs op voorsprong. Jakob Jantscher was de maker van het doelpunt. Vrij snel na de hervatting maakte Alexander Sørloth gelijk.

Sociedad verzuimde daardoor op gelijke hoogte te komen met koploper Monaco. Het verschil is 2 punten. PSV staat weer 1 punt achter op de Spanjaarden, maar is evenmin uitgeschakeld in de strijd om de eerste plaats.