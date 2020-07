Lara van Ruijven (1992-2020): ’Voor altijd in ons hart’

Lara van Ruijven Ⓒ Foto ANP/HH

AMSTERDAM - De plek waar vorig jaar de terugkeer van Sjinkie Knegt werd gevierd, veranderde in de hel op aarde. Tegen beter weten in werd er gehoopt dat de alom geliefde Lara van Ruijven zou genezen en zondag zoals iedereen het trainingskamp in Font-Romeu zou verlaten. De pijn die de shorttrackploeg al twee weken martelde werd ondraaglijk toen vrijdag het onvermijdelijke bericht kwam dat ze het leven had gelaten en er afscheid moest worden genomen van hun Laar.