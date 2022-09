Tomas Suslov helpt FC Groningen aan zege in mat duel met Cambuur

De Slowaaks international schoot na 71 minuten spelen raak, toen hij vanaf rechts naar binnen dribbelde en uithaalde in de korte hoek. De 20-jarige middenvelder was met Jørgen Strand Larsen (nu Celta de Vigo) één van de spelers van wie in Groningen werd gedacht dat hij een transfer naar een topcompetitie zou maken. Dat zal ongetwijfeld ook in het hoofd van de jonge aanvallende middenvelder zelf gezeten hebben. De emotie na zijn goal leek de afsluiting van een onzekere periode te markeren.

Groningen was de eerste ploeg die gevaarlijk werd. Na zes minuten spelen schoot Paulos Abraham op de paal, nadat hij werd bereikt door zijn Duitse collega (en vervanger van Strand Larsen) Florian Krüger. Het was het meest enerverende sportieve moment van de eerste helft. Remco Balk (ex-FC Groningen) werd door trainer Henk de Jong al na 28 minuten gewisseld. De ex-speler van FC Groningen, die heel wat werd verweten toen hij naar FC Utrecht trok op jonge leeftijd, wilde zich te graag bewijzen tegenover zijn oude club en aanhang en liep al snel tegen een gele kaart op.

Cambuur werd kort na rust gevaarlijk via en corner, maar Calvin Mac-Intosh kopte over. Silvester van der Wtarer maakte de 1-0 in de 57e minuut, maar er ging buitenspel van Felic Mambimbi aan vooraf, waardoor de treffer werd geannuleerd. Halverwege de tweede helft schoot Abraham voorlangs namens Groningen, vijf minuten voor de winnende treffer van Suslov. De 0-2 van Radinio Balke in de laatste minuut werd afgekeurd na een handsbal die eraan voorafging. Door de zege klom FC Groningen naar de negende plaats. Cambuur staat dertiende.

