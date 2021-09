Premium Het beste van De Telegraaf

’Ervaringsdeskundige’ Leandro Kappel rekent op walk-over ’Besiktas heeft echt nul procent kans tegen Ajax’

Door Yorick Hokke

Kappel in actie tegen Besiktas

AMSTERDAM - Ajax wacht dinsdagavond in de tweede groepswedstrijd van de Champions League de taak om Besiktas te verslaan in de Johan Cruijff ArenA. In dat geval zet de ploeg van trainer Erik ten Hag een aardige stap richting de knock-outfase. De Nederlandse voetballer Leandro Kappel gaf de Amsterdammers vrijdag alvast het goede voorbeeld in de Turkse competitie. Kappel (31) draaide Besiktas, in dienst van Altay, bijna eigenhandig de nek om (2-1).