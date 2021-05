’Max Verstappen laat de Red Bull er toch weer beter uitzien’

Ook de Grand Prix van Spanje was een prooi voor Lewis Hamilton. Max Verstappen beseft dat zijn team Red Bull Racing flink aan de bak moet om het gat met Mercedes te dichten. In een nieuwe aflevering van de Formule 1-podcast van De Telegraaf bespreken oud-coureur Christijan Albers en verslaggever Erik van Haren de race in Spanje, de tactiek van Red Bull en de kansen voor Verstappen in het volgende race-weekeinde in Monaco.