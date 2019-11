Boeken Cruijff mét rectificatie in winkel

De rechtbank in Amsterdam besloot daartoe vanmiddag na een kort geding, aangespannen door de Johan Cruyff Foundation. Ook moet de uitgever Overamstel in diverse media rectificaties plaatsen over de gewraakte zinsnede in het boek. In volgende oplagen van het boek moet de betreffende passage worden verwijderd.

Directeur Niels Meijer van de Foundation verwonderde zich over de uitspraak, dat de eerste druk op de markt mag blijven, weliswaar met rectificatiebon. „Wij gaan ons eerst beraden wat wij kunnen. Wij zijn in ieder geval blij dat de rechter zich duidelijk heeft uitgesproken over de onwaarheid van de bewering”, aldus Meijer.

Van die bewering bleef tijdens de rechtszaak geen spaan heel. Schrijver Auke Kok gaf bij de rechter op een gegeven moment toe dat hij helemaal niet zeker is van zijn eigen bewering dat Johan Cruijff 1 miljoen euro per jaar kreeg van de Foundation, die naar hem vernoemd is.

Pil

Terwijl zijn advocaten net ervoor minutenlang argumenten aanhaalden en stelden dat het slechts ’om één zinnetje’ ging op bladzijde 619 in de megadikke pil van 659 bladzijden, vroeg de rechter op de man af aan Kok of het ’eigenlijk toch niet heel schadelijk is als je van de zorg van kinderen en gehandicapten een miljoen afpakt?’

Kok probeerde nog met tegenargumenten te komen, maar na enkele minuten gaf hij zelf ook toe dat hij ’het allemaal niet meer zo goed wist’. Aan de ene kant verscherpte hij zijn stellingname dat Cruijff zich verrijkte, want Kok had het zelfs van een vierde bron gehoord die dat toegaf. ’Maar’, zo stelde Kok, ’het zou ook wel eens als ambassadeur van de Postcodeloterij kunnen zijn geweest’.

Bestuurslid Carole Thate reageerde emotioneel op de beschuldiging. „Er is niks van waar. Cruijff heeft niet 1 cent verdient aan de Foundation. Dat is altijd strikt gescheiden gebleven. We spreken nu over allerlei details, feiten, maar je doet hier heel veel mensen verdriet mee.”

Ondanks de beschuldiging dat de passage nimmer in het boek had mogen verschijnen konden Auke Kok en vooral zijn uitgever toch enigszins opgelucht ademhalen. Er zijn 65.000 boeken gedrukt à 27 euro, dat is goed voor 1,7 miljoen straatwaarde. Dat geld is niet verloren, nu het boek door de rechter niet volledig wordt verboden, zoals de Foundation had geëist.

Kou uit de lucht

De rechter neemt genoegen met een rectificatie en stelde dat door de grote media-aandacht het in Nederland duidelijk was dat de bewering niet klopte. Verbieden vond de rechter te ver gaan. ’Omdat wel duidelijk is dat de heer Kok zich heeft vergist, dat heeft hij zelf ook wel toegegeven. Daarmee is de kou nu wel uit de lucht’.

