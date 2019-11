Eis Johan Cruyff Foundation: ’Biografie nu uit de winkel halen’

De Johan Cruyff Foundation eist dat alle boeken worden teruggehaald, zowel fysiek als via internet. Ⓒ Rob de Jong

AMSTERDAM - De Johan Cruyff Foundation wil het boek Johan Cruijff. De Biografie van auteur Auke Kok via de rechter per direct uit de boekhandels én van internet laten halen. Vanmiddag om 13.30 uur staan beide partijen in een kort geding tegenover elkaar in de rechtbank van Amsterdam.