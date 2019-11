Rechter: biografie Johan Cruijff moet worden gerectificeerd

„Kok gebruikte drie anonieme bronnen. Dat is voor risico van Kok en de uitgever. Inmiddels twijfelt Kok aan zijn eigen uitlatingen”, stelde de rechter tijdens zijn uitspraak. „De auteur heeft niet aan hoor en wederhoor gedaan. Het imago van Cruijff en de Foundation worden daarmee geschaad.” De rechter noemde de uitspraken over het boegbeeld in het boek ’vrij evident onrechtmatig’.

Auteur Auke Kok stelt dat drie anonieme bronnen hem vertelden over ’het miljoen van Cruijff’. Hij vertelde er woensdagavond uitgebreid over in De Wereld Draait Door. Die uitzending was net als het boek een grote doorn in het oog van de Foundation. Kok zei in DWDD dat hij geen wederhoor hoefde te halen op de bewering, omdat de Foundation vooraf geen medewerking wenste te verlenen aan het boek.

Wederhoor

De Foundation erkent in de stukken inderdaad dat zij niet wenste mee te werken, maar dat het een journalist nimmer kan ontslaan van de journalistieke plicht tot wederhoor. Ook had Kok in de openbare jaarstukken van de Foundation kunnen vinden dat er van een dergelijke betaling geen sprake was.

De Foundation eist nu dat alle boeken worden teruggehaald, zowel fysiek als via internet. Verder wil het een uitdrukkelijke publiekelijke afstandsverklaring van uitgever Overamstel en auteur Kok van de gewraakte passage – ’Waarbij hij zichzelf niet vergat: voor het gebruik van zijn naam en beeld ontving hij jaarlijks een miljoen euro van de Foundation.’ Ook moet deze uit eventuele toekomstige boeken worden verwijderd. Dat alles onder een dwangsom van 1000 euro voor iedere keer of iedere dag dat zij dit bevel overtreden.

De Foundation komt niet alleen op voor hun wereldberoemde naamgever, maar voelt zichzelf in het hemd staan vanwege de zogenoemde ANBI-status. „Als stichting met een ANBI-status heeft de Foundation zich te onthouden van dit soort uitbetalingen. Het onttrekken van 1 miljoen euro per jaar aan goede doelen is een erg schadelijke aantijging: geld dat bestemd is voor goede doelen, wordt aangewend voor zelfverrijking.”

