Oud AZ-doelman Sergio Romero rijdt peperdure Lamborghini in de prak

Romero, oud-doelman van AZ, was op weg naar de training van United, maar heeft deze nooit kunnen halen. Hij heeft namelijk zijn Lamborghini, ter waarde van zo’n 200.000 euro, in de vangrails geparkeerd, zo schrijven Engelse media.

United bracht zelf het nieuws naar buiten dat Romero betrokken is geweest bij een auto-ongeluk, maar dat hij er zonder kleerscheuren vanaf is gekomen.

De Lamborghini van Sergio Romero. Ⓒ Screenshot Twitter

Romero is de tweede doelman van The Red Devils, achter eerste keus David de Gea. De Argentijn, die met zijn land in 2014 de WK-finale verloor van Duitsland, krijgt wel speelminuten in de Europa League, League Cup en FA Cup.