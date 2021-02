Nederlandse waterpolomannen wacht utopische klus

„Of ik iets heb met het natuurijs?”, klinkt het oprecht verbaasd. „Wat dan?” Nee, Jorn Winkelhorst heeft niets met de gekte die Nederland de laatste dagen overspoelt vanwege de vorst en de mogelijkheden om te schaatsen. Sterker nog: de 29-jarige midvoor van de Nederlandse formatie moet er niet aan denken zich op bevroren water te begeven. „Dan breek ik geheid mijn benen.” Laat hem maar lekker stoeien onder de waterlijn, hopend dat er kan worden gestunt tijdens het evenement waar de laatste drie tickets voor het olympisch toernooi worden verdeeld.

Die lijken – de internationale krachtsverhoudingen in achtnemend - te zijn voorbestemd voor landen als Kroatië, Rusland (beide bij Oranje in de poule), Montenegro en Griekenland (in de andere groep). Topnaties die in de onderlinge ontmoetingen met Nederland zelden hebben verloren. „We moeten boven onszelf uitstijgen, een paar keer verrassen en wat geluk hebben met de andere uitslagen”, aldus Winkelhorst, die weet dat Nederland bij de eerste drie moet eindigen om een olympisch startbewijs te bemachtigen. Hoop doet leven, vandaar ook de corona-gerelateerde opmerking die ergens in het gesprek valt. „We leven in een gekke tijd. Als er bij de Grieken of zo drie positieve gevallen zijn, wordt die ploeg uitgesloten…”

Lichtpuntjes zoeken

Het is zoeken naar de lichtpuntjes, dat erkent hij net zo goed. Het verlangen naar een keer de Spelen te kunnen meemaken, is gigantisch. Niets liever dan dat; daarom flirtte de speler van de Duitse topclub Waspo Hannover afgelopen jaar zelfs kortstondig met de oosterburen die wel een goede aanvaller konden gebruiken. Enigszins gefrustreerd door bepaalde zaken bij Oranje stopte hij als international en overwoog hij te kiezen voor de Duitse nationaliteit, een stap die hem misschien iets dichter bij de olympische droom zou brengen. Eenmaal in het naturalisatieproces beland schrok hij wakker en realiseerde hij zich wat de consequentie zou zijn.

„Ik zei iets te snel ’ja’ tegen het Duitse voorstel”, erkent hij nu. „Er was een gesprek, ik kreeg kort daarna een papiertje onder mijn neus gedrukt, en toen drong tot me door dat ik mijn Nederlands paspoort zou kwijtraken en daarmee een andere nationaliteit zou aannemen dan die van mijn vrouw, zoontje en het kindje dat nog op komst is. Dat voelde helemaal niet goed, ook al zei men dat ik slechts een Duitser zou zijn op papier. Ik reageerde meteen door te zeggen dat ik het niet deed. Dan maar geen Spelen, dit ging me te ver.”

"We mogen ons niet spiegelen aan de vrouwen die naar Tokio gaan"

Het duurde enkele maanden vooraleer de Twent terugkeerde in de selectie van Harry van der Meer. „Er moest nog het een en ander worden uitgepraat met de staf. De meningsverschillen zijn opgelost. Oranje heeft mij nodig, en ik Oranje. Samen gaan we er tegenaan. We mogen ons niet spiegelen aan de vrouwen die zich onlangs plaatsten via het olympisch kwalificatietoernooi. Zij behoren tot de wereldtop; wij bij lange na niet. Daarom wordt het een lastige klus. Natuurlijk zouden we graag dezelfde stunt willen uithalen als vijf jaar geleden, maar de kans is klein dat het weer gebeurt.”

Voor de duidelijkheid: Nederland leek in 2016 in Triëst (waar de Oranje-vrouwen onlangs hun ticket voor Tokio pakten) op weg naar een sensatie. In de kwartfinale sneuvelde het team evenwel door strafworpen en kon de reis naar Rio worden vergeten. „We begonnen aan dat toernooi zonder verwachtingen en streden om een ticket. Zo moeten we het nu weer benaderen. Ik wil er niet te veel meer aan terugdenken, want die uitschakeling was erg pijnlijk.”

"Hoe geweldig zou het zijn om samen met de vrouwenploeg de Nederlandse vlag het stadion binnen te mogen brengen?"

In een groep met twee nagenoeg onklopbare tegenstanders (Kroatië en Rusland) moeten de spelers van Van der Meer het hoofd sowieso koel houden tegen Frankrijk, Duitsland en Roemenië. Oranje treft de Duitsers zondag. „In dat duel kunnen we al onze energie stoppen, want de dag erna moeten we tegen de Kroaten, wat op voorhand een kansloze pot is voor ons. Door wat krachten te sparen, komen we wellicht in de derde wedstrijd sterker voor de dag. We moeten van het positieve uitgaan.” Hardop dromend: „Stel je voor dat we Tokio halen. Hoe geweldig zou het zijn om samen met de vrouwenploeg de Nederlandse vlag het stadion binnen te mogen brengen?”