Koen Verweij zet punt achter schaatscarrière: ’Ik kijk met een glimlach terug’

„Mijn leven staat van jongs af aan in het teken van sport op hoog niveau”, vertelt Verweij. „Dan is het niet makkelijk om een punt achter je carrière te zetten. Tegelijkertijd ben ik iemand die altijd realistisch probeert te zijn en dan moet ik concluderen dat ik niet meer de topsporter kan zijn die ik wil zijn. Uit medische onderzoeken is gebleken dat mijn lichaam, en dan met name mijn rug, dat gewoon niet meer aan kan. Ik ben ook niet iemand die dan maar gaat meedoen voor spek en bonen, omdat ik het zo leuk vind om rondjes te rijden. Als ik aan de start sta, wil ik strijden om eremetaal en het liefst grenzen verbreken. Nu dat niet meer kan, blijft er voor mij één optie over: stoppen.”

Verweij kende een bewogen carrière, waarin het in elk geval nooit saai was. In 2014 beleefde hij zijn succesvolste jaar. De Noord-Hollander won toen onder meer de wereldtitel allround plus olympisch goud op de ploegenachtervolging. Niet veel later laste hij een sabbatical van twee jaar in. Verweij keerde nadien weer terug op het ijs en samen met Jutta Leerdam richtte hij onder meer Team Worldstream-Corendon op.

’Niet navertellen’

„Een succesvolle ploeg opzetten, midden in de coronapandemie, dat kunnen niet veel schaatsers ons navertellen”, aldus Verweij. „Omdat ik de laatste jaren zelf vooral bezig was met de zakelijke kant, kon ik op sportief vlak niet meer brengen waar ik op hoopte. Maar goed, zo’n afscheid past ook wel bij mij. Ik heb nooit voor de makkelijke weg gekozen en kijk met een glimlach terug op de tijd die achter me ligt.”

