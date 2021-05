PSV diep geraakt door overval op gezin Eran Zahavi: ’Dit is veel groter dan voetbal’

Roger Schmidt Ⓒ ANP/HH

TILBURG - Een telefoontje van de vrouw van Eran Zahavi zette één van de twee spelersbussen van PSV compleet op zijn kop. De Israëlische spits raakte volgens Marco van Ginkel vanzelfsprekend ’zwaar overstuur’, toen hij te horen kreeg dat zijn vrouw pal voor het duel bij Willem II midden in een overval op hun huis was beland. Met de kinderen erbij. Tegen die heftige achtergrond moest PSV ’even’ over AZ heen wippen op de ranglijst richting plek 2, die recht geeft op voorrondes Champions League.