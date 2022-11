Zure nederlaag voor Botic van de Zandschulp in Parijs

De 31-jarige Dimitrov staat iets hoger op de wereldranglijst, op plek 28. De Bulgaar nam het eerder dit jaar al twee keer op tegen Van de Zandschulp. Op het hardcourt in Melbourne won Dimitrov in drie sets, op het gras van Queen’s zegevierde Van de Zandschulp in twee sets.

Setpunt onbenut

Op de indoor-hardcourtbaan in Parijs liet de Nederlander kansen liggen om Dimitrov opnieuw te verslaan. Zo kreeg Van de Zandschulp op 5-4 in de eerste set op eigen service een setpunt, maar juist op dat moment sloeg hij een dubbele fout. Het kostte hem uiteindelijk de game. In de tiebreak kwam de Nederlander met 4-3 voor, maar de set ging alsnog naar de Bulgaar.

Weer op voorsprong

In de tweede set verspeelde Van de Zandschulp een voorsprong van 4-2. Na het beslissende punt voor Dimitrov in de tiebreak sloeg de Nederlander uit frustratie zijn racket kapot op de baan.

Vorige week bereikte de nummer 1 van Nederland in Basel wel de tweede ronde, waarin hij het moest afleggen tegen Carlos Alcaraz, de Spaanse aanvoerder van de wereldranglijst.

Djokovic

Novak Djokovic zet zijn zegereeks voorlopig voort in Parijs. De Serviër won in de tweede ronde van het masterstoernooi van de Amerikaan Maxime Cressy: 7-6 (1) 6-4. Djokovic had aan één break genoeg om de partij naar zich toe te trekken.

De 35-jarige Serviër, die een 'bye' had in de eerste ronde, won het masterstoernooi van Parijs vorig jaar al voor de zesde keer. Djokovic boekte dinsdagavond tegen Cressy zijn zeventiende overwinning op rij op de ATP Tour. De afgelopen weken won hij de toernooien van Tel Aviv en Astana. Djokovic voerde zijn totaal aantal ATP-titels op naar negentig.

Wimbledon

Na het winnen van Wimbledon in de zomer moest de Serviër de US Open en de daarop voorbereidende toernooien in Noord-Amerika overslaan omdat hij zonder coronavaccin niet kon meedoen. Djokovic, die zakte naar plek zeven op de wereldranglijst, maakte in september zijn rentree op het toernooi om de Laver Cup en trok daarna zijn op Wimbledon ingezette zegereeks op de ATP Tour door.

Nadal

PARIJS (ANP) - Rafael Nadal hoeft in de nadagen van zijn rijke tenniscarrière niet meer zo nodig de nummer 1 van de wereld te worden. De 36-jarige Spanjaard, die deze week op het masterstoernooi van Parijs zijn rentree maakt op de baan na bijna twee maanden afwezigheid op de ATP Tour, wil vooral toernooien winnen.

„Ik wil op ieder toernooi dat ik speel zo goed mogelijk presteren. Maar ik vecht in deze fase van mijn carrière niet meer voor de eerste plaats op de wereldranglijst”, zei Nadal. „In het verleden deed ik dat wel. Ik heb dat doel een paar keer in mijn carrière bereikt en daar ben ik heel trots op”, aldus de Spanjaard, die in totaal 209 weken de ranglijst aanvoerde en vijf keer het jaar afsloot als nummer 1 van de wereld. Voor het laatst deed hij dat in 2019.

Alcaraz

De Spanjaard neemt op dit moment de tweede plaats in, achter zijn 19-jarige landgenoot Carlos Alcaraz. Nadal kwam begin september voor het laatst in actie op de ATP Tour. Hij werd uitgeschakeld in de vierde ronde van de US Open en speelde daarna alleen nog een dubbelpartij met Roger Federer op het toernooi om de Laver Cup, bij het afscheid van de 41-jarige Zwitser. Nadal ging vervolgens snel naar huis, waar zijn vrouw korte tijd later beviel van een zoon.

De Spanjaard, recordhouder bij de mannen met 22 grandslamtitels, komt woensdag in Parijs weer in actie. „Ik ben blij dat ik terug ben, al is het even afwachten hoe mijn lichaam gaat reageren. Het was een ander gevoel dan normaal om weg te gaan van huis. Ik ken mijn zoon pas drie weken, maar ik mis hem nu al. Gelukkig bestaat met de huidige technologie de mogelijkheid om te videobellen.”