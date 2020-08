Nederlandse en Belgische topclubs leggen BeNeLiga-plannen voor aan UEFA

In de zogehete volgende fase gaan de elf initiatiefnemers om tafel met de andere clubs uit de competities, waarin overeenstemming moet worden bereikt over de verdeling van de Europese tickets voor de Champions League en de Europa League. Voor elk land zouden er vijf Europese startbewijzen zijn weggelegd.

Samensmelting

Daarnaast willen de elf clubs ook de inschatting omtrent toekomstige geldstromen in het plan in de praktijk gaan toetsen. Niet alleen voor de deelnemers aan de nieuwe competitie zelf, maar ook voor de clubs er net onder. De UEFA heeft evenwel de sleutel in handen, want de Europese voetbalbond moet én de samensmelting toestaan, én de gezamenlijke tien Europese tickets voor Nederland en België handhaven.

Verwacht wordt dat de initiatiefnemers over deze volgende fase (de Europese tickets en de geschatte inkomende geldstromen uit commerciële en mediacontracten) tussen september en december 2020 duidelijkheid hebben. Als dit resultaat de goedkeuring van de clubs heeft, verhoogt dit de kans om voor de nieuwe competitie te gaan. Vervolgens moet in de beslissende organen van beide bonden en de competities een definitief besluit genomen worden.

Bert Habets

De vervolgfase in het project wordt geleid door voormalig RTL-ceo Bert Habets. Hij ondersteunt tot eind dit jaar de Stuurgroep bij de uitwerking van de BeNeLiga plannen. De initiatiefnemers zijn Ajax, AZ, FC Utrecht, Feyenoord, PSV en Vitesse namens Nederland en Anderlecht, Club Brugge, AA Gent, KRC Genk en Standard Luik vanuit België.

Zij worden ondersteund door consultancybureau Deloitte. De KNVB, KBVB en Eredivisie zijn aangesloten op het proces als belangenbehartigers van het voetbal in beide landen. Deloitte beweert dat het project meer dan 400 miljoen euro aan televisiegeld kan opbrengen, maar daar bestaat de nodige scepsis over.