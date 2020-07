Congolese Neeskens houdt hoop Fulham levend

De Congolees Neeskens Kebano, vernoemd naar voormalig Oranje-international Johan Neeskens, was de grote man bij Fulham. Hij maakte maandag in Cardiff in de blessuretijd de 2-0 en scoorde donderdag opnieuw.

Fulham strijdt dinsdag met Brentford, dat Swansea City uitschakelde, om promotie naar de Premier League. Kampioen Leeds United en West Bromwich Albion promoveerden rechtstreeks naar het hoogste niveau. Fulham degradeerde vorig jaar uit de Premier League.

Bournemouth, Watford en Norwich City wisten zich dit seizoen niet te handhaven in de Engelse topcompetitie.