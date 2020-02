Joshua wacht op Fury voor titanenstrijd

Fury was zondagochtend oppermachtig en versloeg Wilder door middel van een technische knock-out in de zevende ronde. De eerste partij eindigde in december 2018 in een controversieel gelijkspel.

„Ik verwacht dat Wilder om een derde gevecht gaat vragen”, stelde Fury zondagochtend direct na de partij. „Ik weet dat hij een strijder is. Ik zal op hem wachten.”

Als het aan Eddie Hearn ligt, ziet de toekomst er heel anders. „Een derde partij is op dit moment niet nodig”, aldus de manager van Joshua, die beide landgenoten het liefst komende zomer al tegen elkaar ziet vechten.

Tyson Fury won zondag van Deontay Wilder. Ⓒ Reuters

Mochten Fury en Joshua daadwerkelijk tegenover elkaar komen te staan, dat staat niet alleen de WBC-titel op het spel, maar ook die van de WBA (Super), IBF, WBO, en IBO.

Joshua verloor zijn vier titels in juni 2019 aan Andy Ruiz Jr. en raakte op die manier ook zijn ongeslagen status kwijt. In december hernam hij zijn kampioensgordels weer door revanche te nemen op zijn Amerikaanse rivaal.

Joshua won 23 van zijn 24 partijen. Fury is nog ongeslagen en heeft naast een gelijkspel 30 zeges achter zijn naam staan.

Het nieuwe Wembley-stadion is het beoogde podium voor de clash tussen de twee Britse giganten. Joshua vocht eerder voor 90.000 fans tegen Wladimir Klitschko in de illustere sporttempel.