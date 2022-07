Verdrietig nieuws voor Marco Richter: voetballer heeft teelbalkanker

„Een definitieve diagnose is er nog niet”, schrijft Hertha. „Zodra er meer duidelijk is over het genezingsproces, zullen we hierover informeren. Tot die tijd vragen wij u, uit respect voor de privacy van Marco Richter, zich te onthouden van vragen. We wensen onze nummer 23 een goed en snel herstel.”

„Marco krijgt van ons alle mogelijke steun in deze situatie. We hopen dat hij zo snel mogelijk opnieuw gezond zal terugkeren”, laat technisch directeur Fredi Bobic weten. „Zodra we meer informatie hebben over zijn genezingsproces, zullen we daarover communiceren.”

Vaste waarde

De aanvaller maakte in de zomer van 2021 de overstap van FC Augsburg naar Hertha en kwam in zijn eerste seizoen in Berlijn tot vijf doelpunten in dertig wedstrijden. Onder de nieuwe coach Sandro Schwarz was Richter uitgegroeid tot vaste waarde aan de rechterkant.