Ongevaccineerde Djokovic dient verzoek in bij VS om daar te kunnen tennissen

„Novak moet speciale toestemming krijgen, omdat de VS nog steeds de toegang ontzegt aan niet-gevaccineerde personen. Dat is gewoon ongelooflijk, aangezien de hele wereld open is en sportevenementen zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde atleten verwelkomen”, zei zijn broer Djordje Djokovic tegen het Servische persbureau Tanjug.

„Novak heeft alle vereiste documentatie en een verzoek ingediend en de directeuren van Indian Wells en Miami hebben publiekelijk gezegd dat Novak nodig is bij die toernooien en dat ze willen dat hij komt. Er is nog maar een paar dagen te gaan voordat er een beslissing wordt genomen en wat ons rest is hopen op een positief resultaat.”

Het toernooi van Indian Wells begint op 8 maart, het masterstoernooi van Miami twee weken later. Vorig jaar miste Djokovic beide toernooien, net als de Australian Open en de US Open.

De 35-jarige Djokovic is dit jaar nog ongeslagen. In aanloop naar zijn tiende titel op de Australian Open was hij ook de beste in Adelaide.