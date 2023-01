Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Gestaakt duel wegens hartstilstand Hamlin niet meer hervat

08.46 uur: Het gestaakte duel in de American football-league NFL tussen Buffalo Bills en Cincinnati Bengals wordt niet meer hervat of overgespeeld. Het gevolg is dat beide ploegen naar de play-offs gaan, maar dat het speelschema iets wordt aangepast, aldus de NFL.

In het bewuste duel kreeg verdediger Damar Hamlin een hartstilstand op het veld. Hij zakte in elkaar en bleef roerloos liggen. Na reanimatie op het veld werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Cincinnati, waar hij nog altijd op de intensive care ligt.

Zijn toestand is inmiddels sterk verbeterd. De 24-jarige Hamlin is bij bewustzijn en kan communiceren. „Het lijkt erop dat alle radertjes in zijn hersenen werken, wat zeer verheugend is”, zei een van zijn artsen.

De NFL vergadert vrijdag over de aanpassingen in de play-offs. Een van de aanbevelingen is om het duel om het kampioenschap van de American Conference op neutraal terrein te spelen.

Koploper Boston Celtics wint topper van Dallas Mavericks in NBA

07.33 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben het topduel in de Amerikaanse NBA met Dallas Mavericks gewonnen: 124-95. De Celtics verstevigden met hun 27e zege van dit seizoen hun leidende positie in het kampioenschap. Jayson Tatum blonk uit bij de ploeg uit Boston met een ’triple double’: 29 punten, 14 rebounds en 10 assists.

Bij de Mavericks kwam topschutter Luka Doncic tot ’slechts’ 23 punten. De Sloveen bleef het laatste kwart van de wedstrijd aan de kant en leek last te hebben van zijn linkerenkel.

Utah Jazz boekte een duidelijke zege op Houston Rockets: 131-114. Jazz leunde vooral op de Fin Lauri Markkanen, die een persoonlijke topscore noteerde van 49 punten.

Pijnlijke nederlaag nummer 1 van de wereld Swiatek in United Cup

07.23 uur: Tennisster Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, is hard onderuitgegaan in de halve finales van het landentoernooi om de United Cup in Australië. De Poolse verloor afgetekend in twee sets van de Amerikaanse Jessica Pegula: 2-6 2-6.

De partij in Sydney duurde 71 minuten en daarin was Swiatek geen schim van de tennisster die vorig jaar het ene na het andere toernooi won, met als hoogtepunten Roland Garros en de US Open. Pegula, de nummer 3 van de wereld, troefde haar op alle fronten af.

Frances Tiafoe won later zijn enkelspel van Kacper Zuk met 6-3 6-3, waardoor de Amerikanen in de halve finale tegen Polen op een 2-0-voorsprong zijn gekomen.